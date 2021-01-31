فتح معبر رفح مع غزة 4 أيام.. والسفارة الفلسطينية تشكر مصر

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري، بدءًا من غدٍ الإثنين، ولمدة أربعة أيام، في الاتجاهين؛ لعبور العالقين من الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وكذلك الحالات الإنسانية.وأعلنت سفارة فلسطين لدى مصر، في بيان لها، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة الفلسطينيين، وذلك لمدة أربعة أيام بدءًا من الإثنين الموافق الأول من فبراير، وحتى الخميس الموافق 4 من الشهر ذاته.وتقدم دياب اللوح، سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدءوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسئولة لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان لها، ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لمن سيتمكنون من السفر إلى مصر، عبر رفح، والمسسجلة أسماؤهم في الكشوفات.ومن المقرر أن تستضيف القاهرة، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعات الفصائل الفلسطينية لبحث سبل عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، والاتفاق على آليات تنفيذها خلال العام الجاري.ووجهت مصر، في وقت سابق، دعوة إلى الفصائل الفلسطينية، أبرزها فتح وحماس والجهاد الإسلامي، لعقد اجتماعات داخل القاهرة، بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، مرسومًا رئاسيا رسميًا بإجراء الانتخابات.وترعى مصر ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل، فيما تعرب كافة الحركات الفلسطينية، وكذلك الرئاسة، عن تثمينها الجهود الضخمة التي تبذلها مصر في ذلك الملف.