قبل امتلاك شقة جديدة..عليك بهذه النصائح؟

- على الواقع

- أوراق التراخيص

- دفع فواتير خدمات الشقة

- فيما يخص عقد البيع

- أنواع العقود

قبل أن يقبل الشخص على شراء السكن الخاص به التمليك عليه أن يراعي عدة نقاط حتى لا يحدث شيء غير متوقع بعدما يتم شراء الشقة وتوقيع العقود، لذا نوضح في هذه السطور نصائح للشخص قبل الشراء.لابد أن تذهب بنفسك لرؤية الشقة والعقار ذاته وحالته، أي لا تشتري شقة تحت الإنشاء أو مجرد رسم على ورق.لابد من الإطلاع على أوراق الترخيص الخاصة بالعقار، ومراجعة عدد الأدوار، المرخصة والسؤال في الحي حول العقارب ومدى ترخيصه من عدمه، ووجود - مرافق أساسية داخل العقار من عدمه.لابد من معرفة دفع فواتير خدمات الشقة من مياه، غاز طبيعي، هاتف أرضي، إن وجد والتأكد من أنه تم سدادها بالكامل حتى وقت الشراء.هناك العديد من التفاصيل الواجب التأكد منها في عقد البيع ما يلي:-1- كتابة عنوان العقار بالكامل مع توضيح أدق التفاصيل من رقم العقار واسم الشارع غيرها.2- يحتوي العقد على اسم البائع والمشتري بالكامل مع رقم البطاقة لكلًا منهما، بالإضافة لتوضيح محل الإقامة لكلًا منهما.3- بيان مكتوب بالتفصيل للشقة المُباعة وكتابة المساحة المُرخصة بالظبط.4- كتابة الثمن وطريقة الدفع بشكل صريح.5- شرح تفصيلي عن ملكية البائع للشقة وكتابة كافة العقود التى تم تسجيلها حتى الوصول للعقد المُسجل الأخير.6- تسجيل رقم وتاريخ ترخيص البناء.7- كتابة بند كامل على أن المالك يتحمل كافة المسؤلية في حالة وجود عيوب خفية بالعقار.1- عقد بيع مسجل بالشهر العقاري وهذا هو العقد الأساسي الذي يجب أن يحصل عليه البائع والأصل بالشهر العقاري، يحتاج المشتري للذهاب للتأكد من صحته.عقد بيع ابتدائي إما أن يكون مسجل بحكم محكمة بصحة ونفاذ العقد أو يكون مرفق معه حكم بصحة التوقيع عليه، أو أن يكون مجرد عقد بين البائع والمشتري بدون أيا أحكام والأخير من أخطر الأنواع.