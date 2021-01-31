السعودية تسجل 261 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 368 ألفا و74 إصابة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 6 آلاف و375 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 359 ألفا و573 حالة.