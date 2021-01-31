7 مصابين في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى قرب مدخل مدينة ناصر شمال المحافظة، اليوم الأحد.تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي "بني سويف- الواسطى"، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 7 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.وتبين أن المصابين هم: منيرة بيومي توفيق، 51 سنة، مقيمة مركز الواسطى، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشيماء عبدالمنعم عبد الرحمن، 32 سنة، ممرضة، مصابة اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وأسماء أحمد جمعة، مقيمة الواسطى، 29 سنة، ممرضة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وطارق حمدي ياسين، 22 سنة، مقيم الواسطى، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وأحمد مجدي جلال، 27 سنة، مقيم إهناسيا، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وأسامة صلاح حسين، 30 سنة، مقيم مركز إهناسيا، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ومصطفى علي سيد، 17 سنة، مقيم ناصر، مصاب بجروح وكدمات متفرقة.جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث.