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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس «الوطني الاتحادي الإماراتي» يؤكد عمق علاقات بلاده مع البرلمان الدولي

الأحد 31/يناير/2021 - 03:20 م
صقر غباش
صقر غباش
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أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش اليوم الأحد عمق علاقات بلاده مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن ذلك جاء خلال لقاء غباش مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وأهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين والتي تعد الأولى التي يعقدها الاتحاد منذ تأسيسه عام "1889" مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، نظرا للدور المهم الذي يضطلع به المجلس من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة التي يواكب من خلالها توجهات الدولة ويطرح رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتناول الجانبان، سبل تفعيل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة مع التأكيد على دور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم.

وأكد غباش مواصلة دعم المجلس الوطني الاتحادي للاتحاد البرلماني الدولي وأعماله واستراتيجيته الداعمة لتعزيز دور البرلمانات في مختلف المجالات وعبر عن استعداد المجلس بصفته رئيس المجموعة العربية بدورته الحالية للمشاركة بفعالية في دعم أي عمل من شأنه أن يعزز دور وعمل الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها البشرية، سواء جراء الأزمات العالمية "مثل أزمة كوفيد-19" أو الصراعات الإقليمية أو التهديدات الدولية، أو على صعيد تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن التجربة الحالية في التعامل مع كوفيد-19، أثبتت أهمية وجود آليات للتنسيق الدولي لضمان تكامل الجهود بين الدول لفهم ومواجهة الأوبئة، وضرورة أن تكون هناك رؤى معنية بالتعامل مع الآثار الاقتصادية التي تخلفها الجوائح والأوبئة ما يستدعي ضرورة لعب البرلمانات دورا في دفع عمليات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء علاقات دولية محورها سلامة وسعادة الشعوب، وبناء نظام دولي جديد يخدم مصالح الإنسانية جمعاء.

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