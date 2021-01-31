السنغال تسجل 310 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛، ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 26 ألفًا و523 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الإذاعة السنغالية، أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 21 ألفا و970 حالة، عقب تسجيل 212 حالة شفاء جديدة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 628 حالة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.