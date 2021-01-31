مجدي الهواري: عبود علي الحدود هو الطفل المدلل والأقرب لقلبي

تذكر المخرج مجدي الهواري، عددا من أعماله الفنية التي قدمها طيلة مشواره الفني الطويل والذي كشف فيه علي أنه قدم ما يقرب من 27 فيلما ما بين الإخراج والإنتاج، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب مجدي الهواري قائلا: "لدي والحمد لله الي الان 27 طفلا بين الإنتاج والإخراج، وعبود علي الحدود هو الطفل المدلل والاقرب الي القلب لأنه الفيلم الأول، ومن المواقف اللذيذة واللي فيها كمان كريزة ضحك افتكر يوم التصوير في مدرسة الصاعقة وأثناء مشهد مركز التدريب، كان المفروض شريف عرفه يشوف تدريبات الصاعقة علي طول أن الباص ده مجرد يوصلنا للساحة علشان نبدأ التصوير بعد ما علاء ولي الدين رحمة الله عليه قال اعلي افيه لما شاف رجال الصاعقة وهما بيتدربوا".وأضاف "الهواري": "طبعا كلنا ضحكنا وقررنا ناخد المشهد من اول لحظة الوصول وليس من بداية التدريبات؛ مين فاكر الافيه ده !؟ اللي كان لازم احمد حلمي وكريم عبد العزيز يمسكوا نفسهم لأن المشهد ده مينفعش يتعاد لأننا لازم نعيد كل تدريبات الصاعقة وده شيء مستحيل، وكنا بدل منقول ستاند باي كنا بنقول وقف ضحك ايه اللي قاله عبود في المشهد ده أول ما شاف تدريبات مدرسة الصاعقة !؟؛ كمان هقولكم علي سبب بعض الافيهات الفيلم وازاي جات !! واللي حافظ يكتبلي".