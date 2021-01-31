رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

مجدي الهواري: عبود علي الحدود هو الطفل المدلل والأقرب لقلبي

الأحد 31/يناير/2021 - 03:12 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
حسين الجندي
طباعة
تذكر المخرج مجدي الهواري، عددا من أعماله الفنية التي قدمها طيلة مشواره الفني الطويل والذي كشف فيه علي أنه قدم ما يقرب من 27 فيلما ما بين الإخراج والإنتاج، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب مجدي الهواري قائلا: "لدي والحمد لله الي الان 27 طفلا بين الإنتاج والإخراج، وعبود علي الحدود هو الطفل المدلل والاقرب الي القلب لأنه الفيلم الأول، ومن المواقف اللذيذة واللي فيها كمان كريزة ضحك افتكر يوم التصوير في مدرسة الصاعقة وأثناء مشهد مركز التدريب، كان المفروض شريف عرفه يشوف تدريبات الصاعقة علي طول أن الباص ده مجرد يوصلنا للساحة علشان نبدأ التصوير بعد ما علاء ولي الدين رحمة الله عليه قال اعلي افيه لما شاف رجال الصاعقة وهما بيتدربوا".

وأضاف "الهواري": "طبعا كلنا ضحكنا وقررنا ناخد المشهد من اول لحظة الوصول وليس من بداية التدريبات؛ مين فاكر الافيه ده !؟ اللي كان لازم احمد حلمي وكريم عبد العزيز يمسكوا نفسهم لأن المشهد ده مينفعش يتعاد لأننا لازم نعيد كل تدريبات الصاعقة وده شيء مستحيل، وكنا بدل منقول ستاند باي كنا بنقول وقف ضحك ايه اللي قاله عبود في المشهد ده أول ما شاف تدريبات مدرسة الصاعقة !؟؛ كمان هقولكم علي سبب بعض الافيهات الفيلم وازاي جات !! واللي حافظ يكتبلي".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

فتح معبر رفح مع غزة 4 أيام.. والسفارة الفلسطينية تشكر مصر

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة