«حسن» يتفقد الأعمال الإنشائية في الجامعة الأهلية ببني سويف

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، أعمال الإنشاءات الجديدة بالجامعة الأهلية بمجمع 330 فدانًا بشرق النيل.واستمع الدكتور منصور خلال جولته من العقيد تامر أبو بكر، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأعمال الإنشائية الجديدة بالجامعة، مؤكدًا على أهمية الإسراع بالخطوات الإنشائية والتنفيذية وفق أعلى معايير الجودة، وضمان كافة عوامل استدامة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمة، بتذليل كافة المعوقات التي تعوق الأعمال الإنشائية.وأشار الدكتور منصور، إلى أن الجامعة خصصت مساحة 42 فدانًا لإنشاء الجامعة الأهلية لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.