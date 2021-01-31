النمسا تسجل 1190 إصابة جديدة و18 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1190 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد متلقي التطعيم باللقاح الجديد 215 ألفًا و140 شخصًا.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن اجمالي الإصابات بلغ 414 ألفًا و398 حالة، تعافى منها 392 ألفًا و497 حالة بينما توفى 7721 حالة، كما أن هناك 1676 حالة تتواجد بالمستشفيات منها 299 حالة في العناية المركزة.وأشارت إلى أن معظم الحالات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 281 إصابة، والنمسا السفلى 208 إصابات، وستيريا 165 إصابة، وتيرول 156 إصابة، والنمسا العليا 124 إصابة، وكارينثيا 94 إصابة، وسالزبورج 82 إصابة، وفورارلبرج 54 إصابة وبورجنلاند 26 إصابة.