رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 1190 إصابة جديدة و18 وفاة بكورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 03:10 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1190 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد متلقي التطعيم باللقاح الجديد 215 ألفًا و140 شخصًا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن اجمالي الإصابات بلغ 414 ألفًا و398 حالة، تعافى منها 392 ألفًا و497 حالة بينما توفى 7721 حالة، كما أن هناك 1676 حالة تتواجد بالمستشفيات منها 299 حالة في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن معظم الحالات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 281 إصابة، والنمسا السفلى 208 إصابات، وستيريا 165 إصابة، وتيرول 156 إصابة، والنمسا العليا 124 إصابة، وكارينثيا 94 إصابة، وسالزبورج 82 إصابة، وفورارلبرج 54 إصابة وبورجنلاند 26 إصابة.

موضوعات متعلقة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 26 درجة

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة