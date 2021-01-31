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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بحث إنشاء موقف إقليمي يربط بين المحافظات في المنيا الجديدة

الأحد 31/يناير/2021 - 03:08 م
موقف إقليمي يربط
موقف إقليمي يربط بين المحافظات في المنيا الجديدة
المنيا ـ على حسين
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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من المواقع بمدينة المنيا الجديدة؛ لبحث إنشاء موقف إقليمي للسيارات يربط ما بين المحافظات، كما تفقد المحافظ عددا من قطع الأراضي لدراسة الاستفادة منها.

رافق المحافظ، المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية؛ بالعمل على تطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ، إن محافظة المنيا لديها رؤية تعمل من خلالها في ملف إنشاء مواقف للسيارات، حيث تجرى دراسة عدد من المواقع بمدينة المنيا الجديدة لعمل موقف إقليمي يربط بين محافظة المنيا وباقى المحافظات، في منطقة زهراء المنيا الجديدة، ما يحقق هدفين مهمين لمحافظة المنيا، الأول تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، والثاني زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة هناك، مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.

كما تفقد المحافظ، عددًا من الأراضي لبحث كيفية استغلالها بالتعاون مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لخدمة المواطنين، حيث تم تفقد قطعة أرض لعمل حديقة في مدخل المدينة الجديدة، تخدم أهالي المنطقة، وبحث المحافظ كيفية استغلالها لتكون على الشكل اللائق لتناسب التطور الحضاري.

وتابع المحافظ خلال جولته، عددًا من الطرق التي يجري رصفها في منطقة زهراء المنيا الجديدة وكمين الصفا وطريق ال5 كيلو، حيث يجرى أعمال رفع كفاءة الطرق وعمل ازدواج لها، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.




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