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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم: مشروع الدراجات التشاركية يُحقق استدامة الموارد البيئية

الأحد 31/يناير/2021 - 03:08 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مشروع الدراجات التشاركية، بحضور الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، وغادة أحمدين، مساعد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، والمهندس عويس مخيمر، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، اليوم الأحد.

وأكد أحمد جابر شديد، أن جامعة الفيوم من أولى الجامعات المصرية التي تبنت مشروع استدامة النقل من خلال إنشاء منصات لمشروع الدراجات التشاركية داخل الحرم الجامعي والتي توفر طريقة انتقال آمنة وصحية وصديقة للبيئة، وأيضًا يسهل الاشتراك بها عن طريق كروت إلكترونية مسبقة الدفع، ما يساعد على انتشار ثقافة استدامة النقل بين طلاب الجامعة.

وأضاف أن الجامعة قد استكملت البنية التحتية الأساسية للمشروع من منصات الدراجات وكروت مسبقة الدفع ومقر أساسي للمشروع، مشيرًا لمشاركة عدد من الأسر الطلابية في التوعية والإعلان والترويج للمشروع وسط طلاب الجامعة، وأيضًا اتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات المطلوبة لتأمين منصات الدراجات المشاركة في المشروع، واستحداث باقات شحن متنوعة للكارت الإلكتروني بما يتوافق مع استخدامات الطلاب لدراجات المشروع.

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