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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تحذيرات أممية من الانتهاكات الحقوقية ووضع اللاجئين وانتشار الأسلحة في ليبيا

الأحد 31/يناير/2021 - 03:23 م
ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز
نيفين أشرف
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حذرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، من استمرار تبعات الحرب في ليبيا وآثارها على المجتمع الليبي، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها أثناء النزاع، رغم وقف دوى المدافع.

وقالت وليامز، في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، إنه تم اكتشاف مقابر جماعية إضافية في مدينة ترهونة يناير الجاري، مع العثور على 18 جثة على الأقل، مشيرة إلى أن انعدام المساءلة والعدالة في ترهونة أدى إلى احتجاجات من قبل أسر الضحايا في 23 يناير، والتي تحولت إلى أعمال عنف، حيث أضرم متظاهرون النيران في خمسة منازل.

ودعت "وليامز" إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتوترات الراهنة في مدينة ترهونة من خلال نهج متعدد الجوانب، يجمع بين حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وإصلاح قطاع الأمن، وآليات المصالحة والعدالة الانتقالية.

وحذرت المبعوثة الأممية بالإنابة، من أن انتشار الأسلحة والذخائر والمتفجرات بدون رقابة، يمثل تهديدًا آخر، فيما أثنت على الفرق التي عملت للقضاء على هذا التهديد في أكثر المناطق خطرًا، حيث قُتِل 71 شخصا وأُصيب آخرون منذ مايو 2020، في مواجهة هذا التهديد، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار يمثل فرصة جوهرية لتخفيف التهديد من خلال إلزام الطرفين لتنفيذ التدابير الواردة في بروتوكول إزالة الألغام الذي يساعد على عودة السلام.

ومنذ تعليق القتال في يونيو 2020، استمرت الأسر بالعودة إلى طرابلس، حيث عاد نحو 114 ألف شخص منذ انتهاء القتال، وبحسب أونسميل، انخفض عدد النازحين في جميع أنحاء ليبيا بنسبة 26%، من 426 ألف شخص في يونيو إلى 316 ألف شخص.

وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على الدعوة لدعم المهاجرين واللاجئين المحتجزين، فيما رحبت بإطلاق سراح 121 مهاجرا ولاجئا من مركز احتجاز زنتان بطرابلس.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإنه حتى 19 يناير، يظل أكثر من 900 مهاجر ولاجئ في مراكز توقيف رسمية في ليبيا.

وأعربت "وليامز" عن أسفها لغرق ما لا يقل عن 43 شخصًا في حادث تحطم قارب يقل مهاجرين خلال العام 2021 قبالة سواحل ليبيا، مشيرة إلى أنه في عام 2020، تم اعتراض أكثر من 11.900 مهاجر ولاجئ كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في البحر وتمت إعادتهم إلى ليبيا.

وإلى جانب أوضاع النازحين واللاجئين، تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد، تأثيرها على أكثر الناس ضعفًا في البلاد، لا سيما في ظل ارتفاع عدد الحالات المؤكدة والوفيات من شهر لآخر، حتى 23 يناير، كان هناك 113.688 حالة، و1.763 حالة وفاة، فضلًا عن تزايد أسعار الغذاء ما قبل الجائحة.

كما فقد العديد من الأشخاص وظائفهم في عام 2020، ووصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة 1.3 مليون شخص منهم 451 ألف شخص يحتاجون الغذاء وخدمات الصحة والحماية والمأوى والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة، ومن المقرر أن تصل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 التي صدرت هذا الشهر، إلى مطالبة الأمم المتحدة بتوفير 189 مليون دولار.

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