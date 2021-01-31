وسائل إعلام سورية: مقتل وإصابة 5 باحتجاجات في الحسكة

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين من أهالي الحسكة المشاركين في الاحتجاجات على حصار تفرضه قوات سوريا الديمقراطية على مركز المدينة.وقالت المصادر وفقا لما أوردته وسائل إعلام روسية "إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أطلقت الرصاص على المحتجين، كما أقامت عددا من الحواجز في المدينة ونشرت مسلحيها في أحيائها واختطفت عددا من المدنيين".ومن جانبه، أكد مدير الصحة في المدينة وصول 4 حالات إصابة إلى المركز الطبي، ووفاة مواطن آخر جراء إصابة في الصدر، قائلا إن "المستلزمات الطبية والإسعافية موجودة، والكادر الطبي مستنفر لتقديم العون".وتشهد مدينة الحسكة منذ أيام توترا بسبب حصار تفرضه قسد على المدينة، ومنعت فيه إدخال المواد الغذائية وحتى صهاريج المياه فيما كان محافظ مدينة الحسكة غسان خليل قد التقى أهالي المدينة أمس، وقال إن "الحراك السلمي للأهالي والفعاليات الاجتماعية مستمر فالأوضاع المعيشية والإنسانية وصلت لحد لا يمكن السكوت عليه في ظل انعدام توفر أبسط مستلزمات الحياة للمواطنين الذين صبروا وصمدوا طيلة السنوات الماضية".