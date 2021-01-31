وزير المالية النمساوي: 22.5 مليار يورو عجز بموازنة 2020

أكد جيرنوتبلوميل وزير المالية النمساوي أن أزمة كورونا تسببت في عجز بالميزانية قدره 22.5 مليار يورو في العام الماضي.وقال بلوميل في تصريحات اليوم الأحد إنه تم تخصيص ما مجموعه 28 مليار يورو لتدابير مكافحة كورونا لعام 2020.وذكر الوزير أن الإيرادات تراجعت بنسبة 8.4٪ في العام الماضي مقارنة بعام 2019، بينما ارتفع الإنفاق بنسبة كبيرة للغاية وبلغ 22٪، مشيرا إلى أنه تم دفع أكثر من 31 مليار يورو لتدابير مواجهة وباء كورونا.وتوقع الوزير أن تمتد آثار الوباء على جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لفترة أطول من المتوقع وستكون ملحوظة بشكل واضح من خلال الموازنة العامة.