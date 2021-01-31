رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير بنجلاديش بالقاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 03:05 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والدكتور أحمد بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية.

وأعرب سفير بنجلاديش عن سعادته بلقاء المستشار عبدالرازق وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتي تمتد لأكثر من 120 سنة.

ومن جهته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الزيارة، مشيرا إلى استعداده التام لتقديم كافة الخبرات للبلد الشقيق في المجال التشريعى والبرلماني للوصول إلى نمو حقيقي في العلاقات بين البلدين خاصة مع حرص القيادات السياسية في البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركه بينهما.

وفي نهاية اللقاء قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإهداء الضيف درع مجلس الشيوخ تعبيرا عن تقديره للزيارة.

موضوعات متعلقة

أبرزها الديون والبعثات.. 4 ملفات حكومية تحت مجهر «النواب»

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

فريق بحثي بطب أسيوط يشارك في دراسة عالمية حول الأورام السرطانية

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

الأكثر قراءة

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة

6 نقاد يناقشون «الحور العين تفصص البسلة» لـ صفاء النجار

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

«التاريخ المجهول لأقباط مصر» في دورة علمية بمكتبة الإسكندرية