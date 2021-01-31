رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير بنجلاديش بالقاهرة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والدكتور أحمد بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية.وأعرب سفير بنجلاديش عن سعادته بلقاء المستشار عبدالرازق وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتي تمتد لأكثر من 120 سنة.ومن جهته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الزيارة، مشيرا إلى استعداده التام لتقديم كافة الخبرات للبلد الشقيق في المجال التشريعى والبرلماني للوصول إلى نمو حقيقي في العلاقات بين البلدين خاصة مع حرص القيادات السياسية في البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركه بينهما.وفي نهاية اللقاء قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإهداء الضيف درع مجلس الشيوخ تعبيرا عن تقديره للزيارة.