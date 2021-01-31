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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القائمة الكاملة لنجوم مسلسل «فارس بلا جواز»

الأحد 31/يناير/2021 - 03:05 م
مصطفي قمر
مصطفي قمر
حسين الجندي
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بدأ صناع مسلسل فارس بلا جواز في التحضير له والتصوير بشكل فعل وذلك من أجل عرضه في السباق الرمضاني المقبل فيما كشفت الشركة المنتجة عن صناع المسلسل الذي يضم عدد كبير من النجوم.

ويشارك في العمل كل من مصطفي قمر، ومحمد ثروت، وطارق عبد العزيز، وسليمان عيد، وطارق الإبياري، ومحمد طعيمه.

كما يشارك في مسلسل فارس بلا جواز العديد من الوجوه الشابة منهم الفنانين مصطفي حمزة، ومحمد يوسف، وراندا عبد السلام، إضافة لعدد من النجمات منهم شيري عادل، وبشرى، وندى موسي، وديما بياعة، وفاطمة عادل وأخرين.

العمل من تأليف فداء الشندويلي، ومدير تصوير تامر جوزيف، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة تياترو وشركة وان.

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