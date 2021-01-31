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مصر

«الزراعة»: تجديد الاعتماد الدولي لمعهد صحة الحيوان لفحص 356 اختبارا

الأحد 31/يناير/2021 - 03:00 م
معهد صحة الحيوان
معهد صحة الحيوان لفحص
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، إن فريقا فنيا من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) زار معامل الفحص بالمقر الرئيسي للمعهد ومعامله الفرعية لتجديد الاعتماد لـ246 اختبارا معمليا بالإضافة إلى اعتماد 110 اختبارات معملية جديدة بمعامل المعهد وفروعه، والتي وصل عددها إلى 356 اختبارا معتمدا طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025.

وأضاف شاهين، أن معامل معهد صحة الحيوان ‏مجهزة بأحدث وأدق الأجهزة والمعدات العالمية وتطبق المعايير الدولية القياسية في الفحص، ويهدف الاعتماد إلى الأرتقاء بمستوى الخدمات الفنية التي تقدمها هذه المعامل بالإضافة الي تحقيق الشفافية والحيادية ودقة وسلامة نتائج الفحص وكسب ثقة العملاء وزيادة الدور الخدمى والمجتمعى للمعهد والذي ينعكس ايجابيا في سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وبما يضمن الحفاظ والتنمية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذا يساهم في تقديم منظومة متكاملة على مدار 24 ساعة لاستقبال وفحص العينات وبما يضمن سرعة الإفراج عن السلع الغذائية وتسهيل الإجراءات بالموانئ المصرية تنفيذًا للتعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد، أن معهد بحوث الصحة الحيوانية بمعامله المعتمدة وبإمكاناته المتقدمة والمتخصصة والمتنوعة وخبراتة البشرية في خدمة علماء وباحثين مصر والمنظومة البحثية التطبيقية لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لإستراتيجية مصر 2030.

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