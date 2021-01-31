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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» يُطالب بتطبيق المعايير السليمة في الصناعة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:59 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
أسماء إبراهيم
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طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة رفع وعى الصناع المصريين بأهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة في صناعة أي منتج أو سلعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الصناعات المصرية وتحسين سوقها فى الداخل والخارج.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، إن الكثير من المشروعات الصناعية تحتاج إلى الدعم الفني في تحسين جودة المنتجات وهذا لن يتم إلا بإطلاق حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة فى الدول الكبرى، موضحًا أن تطبيقها لن يمثل أعباء مادية كبيرة على المصانع المصرية، وإنما فقط يحتاج إلى مزيد من المجهود والعمل.

وأضاف أن المصانع المصرية تجد صعوبة بالغة فى الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميًا؛ نظرًا لارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف تأهيل المنشأة للحصول عليها لذلك يجب على الحكومة التفكير فى طريقة لخفض هذه التكاليف أو دعمها أو تمويلها على أقساط طويلة المدى لمساعدة المنتجات المصرية للحصول على تلك الشهادات التى تعد بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية وعلى رأسهم الأسواق الأوروبية والخليجية التى تهتم بالجودة قبل السعر.

وأوضح أن شهادات الجودة تعد ضمان على مدى جودة السلعة المقدمة للمستهلكين وتضمن زيادة ترويج بضائع المنتجين وتؤدى لزيادة الموثوقية في بضائعهم وبالتالي مضاعفة المبيعات وتعزيز الاقتصاد القومي ورفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف الخاصة به زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد السقطى ضرورة تغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة فى مصر حفاظا على الصحة العامة ودفعا للاقتصاد المحلى نحو الاستقرار والتنمية المستدامة خاصة وأن الإصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة فى الصناعة سيساعد على التطور والنمو الصحيح ويفتح مجالات جديدة للتصدير ولكن شرط أن نحافظ على حقوق الملكية الفكرية ومنع العلامات المقلدة وتغليظ العقوبات على أى تجاوز فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن من أهم التحديات التى تواجه أيضا المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية، ما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية، مطالبًا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديدة وأهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.

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