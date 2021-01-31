تأييد فرض الحراسة على تركة وممتلكات الراحل الفنان أحمد زكى

أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.وقال المحامي محمد حسن الأنور إنه صدر اليوم الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم فرض الحراسة.في أكتوبر الماضى صدر حكم لصالح أخوات أحمد زكي بفرض الحراسة القضائية على تركة الفنان الراحل يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات، ولم يرتض رامي عز الدين هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف واليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.وكانت محكمة شمال الجيزة، أصدرت حكما بفرض الحراسة القضائية على جميع ممتلكات الفنان الراحل، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.وجاء الحكم بناء على دعوى من أخوات الفنان أحمد زكي، بوجود خطر في حالة بقاء الممتلكات تحت يد رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.