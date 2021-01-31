استطلاع: الرئيس التونسي يتصدر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية

تصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأحد، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 39%، حسب نتائج استطلاع للرأي قامت به مؤسسة "امرود كونسلتينج" للبحوث واستطلاعات الرأي العام في شهر يناير الجاري.وأضافت مؤسسة استطلاع الرأي علي الصفحة الرسمية أن نوايا التصويت أظهرت حصول رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي على المركز الثاني بنسبة 16%.وأشارت مؤسسة "امرود كونسلتينج" إلى أن استطلاع الرأي تم إجراؤه بين 25 و27 يناير الجاري، وشمل عينة متكونة من 980 شخصا من جميع ولايات الجمهورية التونسية؛ بما فيها المدن والأرياف وفق منهجية علمية دقيقة، مضيفة أن 54% من الذين تم سؤالهم لم يصرحوا بنواياهم.