تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر.. والأهالي: «متنفس للسكان»

تشهد حديقة الطفل بمدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، أعمال تطوير لرفع كفاءتها والتي تشمل منظومة ري حديث، تغيير الممشى ورصف الطرقات، تغيير الكهرباء وإصلاحها، تقليم الأشجار والنخيل، تغيير دورات المياه، وغيرها من أعمال التطوير.وأشاد أهالي وسكان منطقة مدينة نصر بأعمال التطوير، وقال ياسر محمد، إن الحديقة خلال الآونة الماضية تحولت لبيوت للقطط الكلاب الضالة بعد أن كانت حديقة تزدهر بالزائرين والأشجار، مؤكدا على أن أعمال التطوير أنقذت الحديقة."متنفس لأهالي مدينة نصر"، هكذا علق أحد سكان المنطقة والذي أكد أن الحديقة كان وسيلة ترفيه لأهالي المنطقة خاصة وأنها قريبة وغير مكلفة، لافتا إلى أن خلال الأوقات الماضية بدأ الأهالي يعزفون عن الذهاب إليها بعد تدهور حالها والاهمال الذي ضرب فيها.وأضافت سارة جميل، إحدى السكان أن أهم ما جاءت به أعمال التطوير هو تغيير دورات المياه ووضع لافتات إرشادية بالحديقة وتزويد المساحات الخضراء من أجل الترفيه على الأهالي والزائرين.