تركيا تشن قصفا مدفعيا عنيفا على عفرين السورية

جددت قوات الاحتلال التركي والمرتزقة الموالية لها، القصف بالأسلحة الثقيلة على قرى آهلة بالسكان بمدينة عفرين بالشمال السوري.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال التركي استهدفت، اليوم الأحد، قرية مرعناز التابعة لناحية شرا في عفرين، ولا يزال القصف مستمرا.وتزعم قوات الاحتلال التركية أنها تستهدف بهذا القصف قوات حماية الشعب الكردية بالشمال السوري، بينما تضررت منازل المدنيين ونزح العشرات، صباح اليوم، خوفا من القصف التركي.