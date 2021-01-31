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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

عميد صيدلة الأزهر تكشف تفاصيل مباردة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا

الأحد 31/يناير/2021 - 02:54 م
الدكتورة أمانى الشريف،
الدكتورة أمانى الشريف، عميد كلية الصيدلة
أميرة العناني
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كشفت الدكتورة أمانى الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، أمين اتحاد جامعات شمال إفريقيا، مبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا، التي أطلقها الاتحاد.

وقالت الشريف، إن المبادرة عقدت عبر تقنية "زوم"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وجامعة الأزهر واتحاد رؤساء الجامعات النيجيرية.

وأوضحت أن المبادرة تأتي ضمن أهداف الاتحاد لتطوير التعليم العالي، والتي تسعى أيضًا لتحقيق أجندة إفريقيا 2063، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتعليم.

وقالت الشريف، إن رؤساء الجامعات النيجيرية أشادوا بالتجربة المصرية في تطوير التعليم الطبي، وشهدت المباردة تعاون بين قطاعات مختلفة أبرزها" بنك المعفرة المصري الأكادييمة الطبية ولجنة تطوير التعليم الطبي".

ولفتت إلى أن رؤساء الجامعات أكدوا أنهم في حاجة إلى تغيير السياسات والقرارات التعليمية الخاصة بهم لتطوير التعليم الطبي، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل على مستوى القيادات التنعليمية في نيجيريا بحضور خبراء المصريين، لوضع التحديات التي تواجه التعليم في نيجيريا، والفرص المتاحة لتحسين مستواه، والاعتماد على نظام التعليم التكاملي.

وقالت الأمين العام لاتحاد جامعات شمال إفريقيا، إن وزارة التعليم العالي أكدت أن أي مبادرة لدعم إفريقيا مرحب بها تماما، وقدمت دعمت كبيرا لمبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا، بمجرد أن وصل التكليف من الاتحاد.

وأشارت إلى أن اتحاد الجامعات النيجيرية طالب الأمين العام لاتحاد جامعات إفريقيا بالاستعانة بالخبراء الأوروبيين لتطوير التعليم الطبي لديهم، إلا أنه أكد لهم أن التجربة المصرية تغني عن أي استعانة بخبراء من الخارج، وأكد أن مصر خير من يقود التعليم الطبي على مستوى القارة، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لتطوير التعليم العالي في إفريقيا.

شارك في فعاليات المبادرة الدكتورة زينب نبيل أستاذ الميكروبيولجيا الطبية والمناعة بكلية طب البنات، ممثلا لجامعة الأزهر، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أمين مجلس التعليم الطبي، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للتعاون الدولي، الدكتورة نادية بدراوي رئيس لجنة التعليم الطبي، الدكتور إيتيان إهيلي أمين عام اتحاد الجامعات الإفريقية، الدكتور يعقوب إسيفي أمين عام المجلس الفيدرالي للجامعات النيجيرية.

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