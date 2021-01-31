ريم مصطفى تنفي مشاركتها في مسلسل «فارس بلا جواز»

نفت الفنانة ريم مصطفى مشاركتها في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي تم البدء في تصويره منذ أيام قليلة.وقالت الفنانة، في بيان من مكتبها الإعلامي اليوم الأحد: «ينفي المكتب الإعلامي للفنانة ريم مصطفى علاقتها بمسلسل فارس بلا جواز، ويؤكد أن الفنانة مشغولة حاليا بتصوير دورها في مسلسل "الملك" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وفيلم "أهل الكهف"».يذكر أن فيلم «أهل الكهف» بطولة كل من أحمد عيد، وخالد النبوي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومن إنتاج وليد منصور، ومن إخراج عمرو عرفة، ومعالجة سينمائية للمؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر، ومن المفترض عرضه في موسم عيد الفطر المقبل بعد شهر رمضان مباشرة.