«الصحة الفلسطينية»: وفاتان و403 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل وفاتين و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.