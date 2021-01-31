إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر واتخاذ اللازم مع المخالفين.من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حالة تعد بالبناء علي أرض أملاك دولة بقرية طحا الأعمدة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حالة بناء مخالف في المهد بقرية إبشاق التابعة لمجلس قروي بني علي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.