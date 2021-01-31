ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء من تاريخ مصر وعاد في توقيت شديدة الأهمية

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مجلس الشيوخ يمثل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر البرلماني وعاد في توقيت شديدة الأهمية، مشدداَ على اعتزازه بهذا الموسسة التشريعية العريقة.جاء ذلك أثناء زيارة رشوان لمجلس الشيوخ لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على توليه منصب رئيس الشيوخ، مؤكدا أن المستشار عبدالرازق تولى هذا المنصب الرفيع بعد مشوار طويل من العطاء القانوني والدستوري، وهذا العطاء سيزداد سواءً لمصر أو لمجلس الشيوخ.وأكد رشوان، أن يديه ممدودتان أولًا بالدعاء لمجلس الشيوخ وكامل أعضائه بالتوفيق، وثانياَ بالتعاون معه من قبل نقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات ومتابعة أعماله.من جهته، عبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن تقديره لزيارة نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أن رشوان يمتلك تاريخًا مشرفا للغاية ويترأس هيئة من أعرق الهيئات المؤثرة ليس في الرأي العام في مصر وحدها ولكن في كل بقاع العالم، وكذلك رئاسته لنقابة من أهم النقابات في الوطن العربي والتي تعتبر منبراَ لحرية الرأي والتعبير، معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاونا وثيقا بينهما وبين المجلس لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.