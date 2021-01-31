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حوادث

النيابة تتحرى حول حريق وزارة التضامن في العجوزة

الأحد 31/يناير/2021 - 03:23 م
حريق وزارة التضامن
حريق وزارة التضامن
ندى حمدي
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طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب حريق اندلع في محول كهرباء خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، مساء أمس السبت، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تبين من التحريات أن الحريق داخل المبنى رقم 1 الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، بدائرة قسم شرطة العجوزة، وثبت أن حملا زائدا بمحول الكهرباء المغذي لمبنى وزارة التضامن أدى لحدوث ماس نتج عنه انفجار كابل كهربائي واشتعال النيران بالمبنى.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن أن انفجار كابل الكهرباء نتج عنه اندلاع حريق محول الكهرباء المغذي للوزارة، لكن سرعة وصول قوات الدفاع المدني والتعامل مع الأمر، أحبطت وقوع كارثة محققة.

تلقى اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة ونشوب حريق بالمبنى رقم 1 التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بشارع الغزالي، بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة من مباحث القسم، بصحبة رجال الحماية المدنية، بالإضافة إلى 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتم فصل التيار الكهربائي لإتمام عملية الإخماد دون حدوث إصابات أو خسائر مادية وتمت السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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