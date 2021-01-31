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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توجيه عاجل من محافظ المنيا بشأن صغار المستثمرين

الأحد 31/يناير/2021 - 02:51 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم الأحد، بمجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ، خلال جولته، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية سواء كبري، أو صغرى، والتي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

واستمع المحافظ إلى مطالب أصحاب الوحدات والورش، موجها بالعمل على حلها، ومنها توفير وسائل انتقال للعاملين بالمجمع، من خلال مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وزيادة دعم الامن بالمنطقة، واجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، والمساهمة في التسويق لمنتجات المنطقة الصناعية من خلال إقامة منافذ بيع ومعارض، ودراسة إمكانية الترخيص لسيارات متنقلة تعمل ككافيتريات، للتيسيرعلى المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية، وتوفير قروض من خلال مشروعك لتوفير الدعم المالي اللازم، لتطوير تلك الصناعات.



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