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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بسبب الزهايمر.. سيدة تخلع زوجها في زنانيري بالقاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:51 م
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب إصابته بمرض الزهايمر ورفض العلاج.

وقالت "ولاء.ح" في دعواها رقم ٤٧٣٣ لسنة ٢٠٢١: "مر على زواجنا ست سنوات كاملة، تعرضت فيهم للموت المحقق بسبب أفعال زوجي التى لا يتخيلها عقل، فمنذ خطوبتنا وأنا على علم بأنها ينسى الأشياء سريعا، لكن لم أتخيل خطورة وضعه".

وتابعت الزوجة: فأكثر من مرة تتعرض شقتنا للحريق لتركه الطعام على البوتاجاز، ولأنني سيدة عاملة بحاول بكل الطرق أن أجهز له طعامه وكل مستلزماته قبل الذهاب لعملي، ولم تكن مشكلة الطعام هي الوحيدة، فدائما يترك هاتفه والمفاتيح الخاصة به بأي مكان يذهب له، ومرات عديدة لم نتمكن من إرجاع الهاتف".

وأضافت: "عندما فاض بينا الكيل من تصرفاته وأصبح جميع من حولنا يعلم بمرضه طلبت منه الذهاب لطبيب، لكنه رفض، فقمت بالبحث على الإنترنت لإعطائه طعام يساعده على تقوية الذاكرة لكن بلا جدوى".

وتابعت: "بآخر يوم لي في منزله قمت بتجهيز حفله لعيد ميلاد نجلتنا، وطلبت منه الذهاب لإحضار التورتة وباقي المستلزمات، وحضر المدعون وهو لم يأتي، واتصلت به هاتفيا وجدته مغلق، وبعد أربع ساعات من الانتظار والقلق عاد للمنزل وهو لم يتذكر حفل العيد ميلاد، وأخبرنى بأنه تصادف مع أحد أصدقائه فى الشارع وذهبا معا للقهوة، تشاجرت معه مشاجرة كبيرة بعد إصابة نجلتي بنوبة من البكاء لإفساد حفل عيد ميلادها، وهددته بمغادرة المنزل إذا لم يذهب للطبيب لكنه أصر على موقفه كالعادة، فتركت المنزل وغادرت ولجأت للقضاء لرفع دعوى خلع ضده".

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