نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بالزاوية الحمراء

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حي الزاوية الحمراء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الزاوية الحمراء، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد نائب محافظ القاهرة، على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة، وتواصل أحياء المحافظة تنفيذ التوجيهات الخاصة لمتابعة ومراجعة المراكز التكنولوجية وتسهيل الخدمات المقدمة امام المواطنين.كان محافظ القاهرة، قد شدد على مديري المراكز التكنولوجية بالأحياء بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التيسير والتسهيل في تلقي طلبات التصالح، وتوعد بإجراء زيارات مفاجئة لمقرات المراكز ومتابعة أداء العاملين بها.