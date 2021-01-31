اعتقال 120 شخصًا في موسكو للمشاركة في تجمعات غير مرخصة

اعتقلت قوات الأمن الروسية ما لا يقل عن 120 شخصًا بالعاصمة موسكو، من المشاركين في حملات احتجاجية غير مرخصة.وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أنه تم اعتقال 12 مخالفًا في منطقة شيستيه برودي، و19 شخصا آخرين في ميدان تروبنايا، و35 في منطقة سوخاريفسكايا وسط المدينة.ونقلت الوكالة عن أمينة المظالم بالعاصمة الروسية تاتيانا بوتيايفا: "إنه تم اعتقال نحو 120 شخصا، لكن هذا الرقم يتغير باستمرار".وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الاحتجاز ما زالت مستمرة في ظل التجمعات غير المرخصة لبعض الجماعات المعارضة في الوقت الذي يحث فيه رجال الأمن، عبر مكبرات الصوت، المتظاهرين على الالتزام بالقانون والانصراف.