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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مبيعات المصريين تهبط بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

الأحد 31/يناير/2021 - 03:01 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، الأحد، متأثرة بعمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية المصرية والعربية والأفراد العرب والمصريين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة.

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