مبيعات المصريين تهبط بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، الأحد، متأثرة بعمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية المصرية والعربية والأفراد العرب والمصريين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة.