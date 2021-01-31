«صحة الأقصر» تواصل تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا

تواصل محافظة الأقصر، تقديم لقاحات فيروس كورونا للأطقم الطبية فى مستشفى العديسات للعزل الصحى ومستشفى الحميات، تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تلقى أطباء العزل مستشفى العزل الصحى بالعديسات اللقاح بعد وصوله لمركز الطعوم بالمحافظة التابع لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والذي تم تخصيصه وتجهيزه خلال الأيام السابقة لاستقبال اللقاح.وقال الدكتور أحمد فتحي، مدير مستشفى العديسات للعزل الصحي، إن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة، وقدم الفريق الطبي بالمستشفى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتقديره لجهودهم فى التصدى لفيروس كورونا المستجد وحرصه على توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالاقصر، والدكتور بكري عبدالستار منسق مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر.واستقبلت محافظة الأقصر، الأربعاء الماضى، لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد وصوله لمركز الطعوم بالمحافظة التابع لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والذي تم تخصيصه وتجهيزه خلال الأيام السابقة لاستقبال اللقاح، حيث قال يقول الدكتور محمد الرملى، مدير مستشفي الحميات بالأقصر، إنه يأتي هذا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيره الصحة والسكان، بتوفير كل سبل الحماية والدعم خاصة للأطقم الطبية، وقد شهد وصول اللقاح كل من المستشار مصطفى إلهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد كبير من الأطقم الطبية ومسؤولي مديرية الصحة بالأقصر.وأوضح الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفي حميات الأقصر، أنه أشرف المحافظ المستشار مصطفى إلهم، والاطمئنان بنفسه على تلقى عدد من الأطقم الطبية للقاح وفقا للإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لمكافحة العدوى، وتم تطعيم كل من الدكتور بكري عبد الستار، مسؤول مستشفيات العزل بالمحافظة، والدكتور أحمد فتحي، مدير مستشفى العديسات للعزل كأول المتلقيين للقاح في محافظة الأقصر.