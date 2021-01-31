برلمانية تطالب وزارة النقل بإطلاق مشروع قومي للنقل الذكي

طالبت النائبة ماهيتاب عبد الهادي، عضو مجلس النواب، وزارة النقل والمواصلات، بضرورة إطلاق مشروع قومي للنقل الذكي والاهتمام بصيانة الطرق، كون الصيانة لا تقل أهمية عن إنشاء طرق جديدة.وشددت عبد الهادي، في كلمتها أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات لاستعراض برنامج الوزارة في ضوء خطة الحكومة 2018-2020، على ضرورة الاهتمام بالمواطنين في الجيزة الذين يتم انتزاع ملكية أراضيهم لتوسيع حرم الطريق الدائري.وطالبت عبد الهادي بضرورة اهتمام وزارة النقل بالاستماع للمواطنين وتوعيتهم بأهمية المشروع ووجود تعويض مناسب لهم، وعدم تركهم فريسة للشائعات.