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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تكليف رئاسي لجامعة جنوب الوادي بإعداد دراسة لتطوير قرى قنا

الأحد 31/يناير/2021 - 02:43 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
قنا: إسلام البكري
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أقيم بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا، اجتماع تنسيقي ضمن فعاليات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والعميد محمد حافظ، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والعقيد ياسر وحيد، المدير التنفيذي للمشروعات الهندسية بمحافظة قنا، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هناك تكليف رئاسي للجامعة بإعداد دراسة لتطوير القرى بمحافظة قنا في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية وتم تشكيل لجنة للقيام بهذه الدراسة، تضم عدة كليات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطن المصري في القرى التي تضم أكثر من نصف سكان مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في مختلف تفاصيل حياة المواطن المصري.

وأكد العميد محمد حافظ، أن الأسلوب العلمي هو منهج العمل في القوات المسلحة ويقوم العمل بناء على معلومات دقيقة وتعتبر جامعة جنوب الوادي الجهة الإقليمية الأمثل للقيام بدراسة دقيقة لهذا المشروع الذي يقدم خدمة متميزة للمواطن، مشيرًا إلى أن وجود الجامعة في هذا المشروع يبعث على الطمأنينة وسوف يتم تنفيذ مشروعات التطوير في قرى مراكز الوقف وأبوتشت ودشنا وفرشوط وقوص كمرحلة أولى وسيتم التنفيذ خلال سنة واحدة.

وأكد الدكتور أحمد كمال نصاري على ضرورة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية بمحافظة قنا للحصول على معلومات دقيقة لعمل دراسة تقدم حجم الاحتياجات المطلوبة لتطوير القرى بصورة تخدم المواطن في مختلف الخدمات.

تضمنت فعاليات الجلسة عرضا لاحتياجات القرى في مختلف القطاعات وتقديم البيانات للجنة المشكلة بجامعة جنوب الوادي لإعداد الدارسة.

شهد فعاليات الجلسة التنسيقية الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة والدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والضباط المشرفين على تنفيذ المشروع بالمراكز وممثلي مختلف القطاعات الحكومية والوحدات المحلية بمحافظة قنا.

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