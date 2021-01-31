طلب إحاطة لـ«الإسكان» بشأن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي

أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد طلب الإحاطة المقدم للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن أزمة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض القرى التابعة لمحافظة سوهاج.وقال مهني، خلال طلب الإحاطة، إن أهالي بعض القرى التابعة لمحافظة سوهاج ومنها قريتي (عرابة أبو الدهب مركز سوهاج، قرية عرابة أبو عزيز مركز المراغة)، يُعانون من أزمة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف صحي؛ نظرًا لاعتماد تلك القرى على نظام صرف صحي قديم للغاية وهو نظام "الأبار"، ذلك النظام الذي أدى بشكل تلقائي إلى زيادة نسبة الأملاح في مياه الشرب بشكل خطير وهو ما قد يؤدي إلى أزمة صحية كبيرة تهدد صحة وسلامة المواطنين أهالي تلك القرى كما أنه يعود بها إلى الوراء لعصور ما قبل تطور نظم الصرف الصحي.وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن ذلك الأمر يتنافى شكلًا وموضوعًا مع توجه الدولة المصرية وقيادتها السياسية، خاصة في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للقرى الأشد احتياجًا.وطالب البرلماني، التدخل بشكل عاجل وفوري من أجل إتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في سبيل معالجة تلك الأزمة قبل أن تتفاقم ونجد أنفسنا أمام مشاكل صحية قد لا يحمد عقباها.