إصابة 9 بينهم 7 أطفال في حادث سير بالوادي الجديد

أصيب 9 أشخاص بينهم 7 أطفال منذ قليل، بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.تلقي اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بوصول 9 أشخاص بينهم 7 أطفال إلى مستشفى الداخلة العام إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٧٠ الخارجة أسيوط بمنطقة "النقب"، وتبين إصابة كل من: محمود مصطفى محمد ٨ سنوات، مريم مصطفى محمد ٤ سنوات، محمد مصطفى محمد ١٠ سنوات، مروان مصطفى محمد ٤ سنوات، محمد حسن أحمد عيد ٥ سنوات، أحمد حسن أحمد عيد ٨ سنوات، حبيبة حسن أحمد عيد ٩ سنوات، منى جميل إسماعيل ٣٠ سنة، بسمة محمود رشوان ٣١ سنة وجميعهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.