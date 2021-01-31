هل يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم؟.. الإفتاء تجيب

ورد للموقع الخاص بدار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة التى تخص الزواج، من بينها السؤال فيما يخص زواج المسلمة من غير المسلم هل يجوز أم لا.ورد مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام على السائل قائلًا:"يُحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان كتابيًّا من أتباع الكتب السماوية أو لم يكن، وسواء كانت له ديانةٌ أو تكن، وذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأمصار والأعصار.واستكمل عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية:" بحيث صار هذا الحكم الشرعي الثابت معلومًا من الدين بالضرورة، وجزءًا من هوية الإسلام ومسَلَّماتِ أحكامه، وإذا حصل ذلك فالعقد باطل، والعلاقة بين المسلمة وغير المسلم محرمة شرعًا".