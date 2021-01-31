حي حلوان يصلح هبوط أرضي بجوار الجزيرة الوسطى

تابع حي حلوان إصلاح هبوط أرضي بشارع عمر بن عبد العزيز أمام مستشفى النصر بجوار الجزيرة الوسطى بطول ١٠ أمتار وعرض ٦ أمتار وعمق ٤ متر تقريبا، وذلك في ضوء الاهتمام بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة للتيسير على المواطنين، وفور ورود إشارة عاجلة بوجود هبوط توجه رئيس الحي والأجهزة المعنية بالحي، وجاري العمل على إصلاح الهبوط ولا زالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء منها على الوجه الأكمل.كما قام حي حلوان بالتنسيق مع جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم وناهد عبد الكريم سكرتير حي حلوان والأجهزة المعنية واللجنة المشكلة من جامعة حلوان بتفقد شارع امتداد حفني أبو جبل بمنطقة عرب أحمد غنيم لفحص ومعاينة المياه المسببة لازمة الشارع، وقامت اللجنة بالمعاينة المبدئية للوصول ومعرفة منبع وتسريب تلك المياه، وأخذ عينات من المياه، وذلك لحين البت فيها نهائيا من خلال تحليلها بصورة كاملة ودقيقة.