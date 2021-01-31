العراق: القبض على قيادي داعشي بصلاح الدين

ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق القبض على قيادي في تنظيم «داعش» بمدينة الشرقاط، في محافظة صلاح.وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت في عملية نوعية من إلقاء القبض على قيادي في داعش بمدينة الشرقاط، كانت مهمته رصد تحركات القوات الأمنية وأفرادها.وأشارت إلى أنه تم إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.