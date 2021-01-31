برلماني: كامل الوزير يستحق جائزة أفضل وزير في العالم

أكد النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وزير خارج السباق وفي مكانة خاصة لدى جميع ممثلي الشعب.وقال النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس: "لو فيه جائزة لأحسن وزير في العالم لفاز بها الفريق كامل الوزير، لما يقوم به من إنجازات ومجهودات في مجال النقل والمواصلات ولشبكة الطرق الحديثة".