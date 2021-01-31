برلماني يطلق حملة للتبرع ببلازما المتعافين من كورونا في الغربية

تبرع النائب الدكتور أحمد حماد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، بالبلازما داخل مركز الدم الإقليمي بطنطا التابع لخدمات نقل الدم.وأطلق النائب هذه الحملة لحث المواطنين المتعافين من فيروس كورونا المستجد على التبرع ببلازما المتعافين، ليتم استخدامها للمرضى مرة أخرى، وذلك بعد عمل تحليل هيموجلوبين والكشف قبل التبرع كما يتم عمل تحاليل شامله للفيروسات علي الدم لضمان سلامته.من جهتها قالت الدكتورة أمل سافوح، مديرة المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا، أن المركز الإقليمي تبرع بحملة التبرع بالدم "دليفري"، وهي فكرة بسيطة تعتمد على جمع عدد من المواطنين من منطقة واحدة ويتم إرسال سيارة من البنك الى المكان المتفق علية يتم سحب العينات، وتحليلها على أحدث أجهزة مع الحفاظ على كل قواعد مكافحة العدوى والتعقيم، مشيرة ان كيس الدم الخاص بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا من أفضل الأكياس الآمنة.