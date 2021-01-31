جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كميه من مخدر الآيس

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة الطيران الإثيوبية القادمة من أديس أبابا اشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبى وبرفقته راكبة أجنبية، جنسييتهما (جنوب أفريقيا ) قادمين من أثيوبيا ويحملون 4 حقائب.وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجابا بالنفى.وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سامح سيد وإبراهيم عبدالرحمن مسئولى الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من الأستاذ مصطفى صادق وإسلام ماهر مأمورى تفتيش الركاب تحت إشراف حازم ياسين مشرف الصالة لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 10 كيلو ونصف من مخدر الآيس مخبأة داخل فى قاع حقائبهما وقاع الشنطه الحريمى للراكبة.وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.