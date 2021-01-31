رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة» تصدر العدد الخامس والعشرين من مجلة «مصر معاك»

الأحد 31/يناير/2021 - 02:50 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي _ أميرة ممدوح
طباعة
أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الخامس والعشرين من مجلة "مصر معاك"، في بداية العام 2021، حيث تطلق الوزارة اليوم "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، حيث تحمل صفحات المجلة تفاصيلها.

ويتناول العدد رعاية رئيس الجمهورية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تتويجًا لحرص الوزارة على إدماج المصريين بالخارج في العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، لدعم جهود الدولة المصرية، والإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتقرأون في هذا العدد رسائل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، إلى المصريين بالخارج، مشيدة بدورهم الداعم للقضايا الوطنية، ومثمنة نجاحاتهم الرائعة في مختلف المجالات، ليثبتوا عن جدارة أنهم أبناء حضارة سبقت العالم أجمع في كل فنون المعرفة.

ويضم العدد أيضا، تفاصيل افتتاح أول معرض لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وتضم جانبًا من خيرات بلدنا التي تحظى بسمعة عالمية، وغيرها من الموضوعات الثرية.. تجدونها في هذا العدد.

والمجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:
- https:bit.ly2MkAXtJ

وباللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي:
- https:bit.ly3tbkdpm

موضوعات متعلقة

«القضاء الإدارى» ترفض دعوى «تجديد جواز سفر عمرو واكد»

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

فريق بحثي بطب أسيوط يشارك في دراسة عالمية حول الأورام السرطانية

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

الأكثر قراءة

وزير النقل: عجلة العمل لا تتوقف لتنفيذ رؤية الرئيس لبناء مصر الحديثة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة

6 نقاد يناقشون «الحور العين تفصص البسلة» لـ صفاء النجار

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

«التاريخ المجهول لأقباط مصر» في دورة علمية بمكتبة الإسكندرية