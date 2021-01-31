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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات التركية ترفض الإفراج عن مسن قضى 26 عاما في السجن

الأحد 31/يناير/2021 - 02:36 م
السلطات التركية
السلطات التركية
مروة عنبر
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رفضت السلطات التركية الإفراج عن صديق جولر، البالغ من العمر 81 عاما، برغم معاناته من مرض خطير، لدرجة أنه أصبح غير قادر على الكلام مع تقدمه في السن، على الرغم من اعتقاله منذ 26 عاما.

وأفادت وكالة ميزوبوتامايا التركية، بأن هناك 1564 مريضا في السجون التركية، 590 منهم يعانون من أمراض خطيرة، ومن بين هؤلاء صديق جولر، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

وخضع "جولر"، الذي يعاني من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والتهابات المفاصل الروماتيزمية ويستمر في العيش على كرسي متحرك، لعملية جراحية في الأوعية الدموية مرتين من قبل بسبب مرض القلب،
وجرى نقله إلى المستشفى وعولج من مشاكل صحية منذ عامين.

وعلى الرغم من معاناته داخل السجن ومع شدة المرض، إلا أن جميع طلبات الإفراج عنه تم الرد عليها بشكل سلبي، وقررت السلطات أنه لا بأس من بقائه في السجن.

وقالت زوجة جولر، إنه كان بإمكانها زيارة زوجها اخر مرة قبل عام بسبب الوباء، لافتة إلى أن زوجها لم يعد قادرا على الحديث معها حتى عبر الهاتف بعد أن فقد قدرته على الكلام.

وتابعت الزوجة، أنه يعاني من مرض في القلب وروماتيزم المفاصل وسعال حاد، كما أجرى تصويرا للأوعية مرتين من قبل، وخلال اللقاء الأخير أخرجوه على كرسي متحرك، مضيفة اعتقدنا أنهم سيطلقون سراحه، لكنهم لم يتركوه، موضحة أنها تقدمت إلى وزارة العدل عدة مرات بالتماس للإفراج عن زوجها، دون رد إيجابي.

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