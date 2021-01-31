تؤثر على خصوبة الرجال.. آثار سلبية جديدة لكورونا

لا يزال العلماء يبحثون عن أسرار تخص فيروس كورونا المستجد، يوم بعد يوم، حيث تم اكتشاف أن الفيروس يؤثر على خصوبة الرجال بشكل أو بآخر، وهذا ما سيتم رصده خلال السطور التالية.وفقًا لموقع " HEALTH" الطبي، إن خصوبة الرجال قد تتأثر بالإصابة بالفيروس نتيجة تأثر الحيوانات المنوية في عدد من المرضى، حيث أظهرت نتائج دراسة تم نشرها بمجلة "ريبرودوكشن" أن الحالات الشديدة من فيروس كورونا تؤثر على قدرة الحيوانات المنوية.ويعد ذلك هو أول دليل حي على تأثير كورونا على خصوبة الرجال، حيث تعمل على تضعيف جودة السائل المنوي، وإمكانية التكاثر لدى الرجال.ويؤكد القائمين على الدراسة أنه يمكن لأي فيروس مثل الأنفلونزا أن يؤثر على قدرة الحيوانات المنوية مؤقتًا لعدة أسابيع أو أشهر، وها يجعل من الصعب تحديد مقدار الخفض الذي كشفت عنه الدراسة الخاصة بكوفيد "19".وحللت الدراسة عدد 105 من الرجال لم يصابوا بالفيروس، و84 آخرين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، وذلك على فترات تراوحت ما بين 10 إلى 60 يومًا.