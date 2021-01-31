أول صورة لأمين الشرطة المتوفى بطلق ناري في قسم سرس الليان بالمنوفية

تنشر "الدستور" صورة أمين شرطة 42 عامًا، الذي لقي مصرعه بطلق ناري في الجمجمة داخل قسم شرطة سرس الليان التابع لمحافظة المنوفية، وانتقل الآن اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إلى مكان الحادث لمعاينته ومعرفة كافة التفاصيل حوله.وصرّح مصدر أمني بمحافظة المنوفية، قبل قليل، بمصرع أمين شرطة، يُدعى "ن. ا" 42 عامًا، يعمل بقسم شرطة سرس الليان، بطلق ناري في الجمجمة، وتقرر إيداعه مشرحة المستشفى التعليمي بشبين الكوم.وتحددت إصابة أمين الشرطة بتلقيه عيارًا ناريًا من أسفل الذقن باتجاه الجمجمة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتُجري جهات التحقيق عملها لمعرفة أسباب الواقعة، وقررت النيابة نقل جثمان المتوفى للمستشفى التعليمي لعرضه على الطب الشرعي.