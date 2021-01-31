من الطابق الثالث.. بلكونة تسقط بمواطن في الغربية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، سقوط بلكونه بالطابق الثالث بمواطن أثناء جلوسه بها، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعي لإسعافه.و تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغا من الأهالي بانهيار بلكونة منزل بالطابق الثالث في شارع إبراهيم واصل بمدينة كفرالزيات، وإصابة مواطن بإصابات خطيرة.وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ وتبين إصابة مواطن بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسده سقطت به البلكونة أثناء الجلوس فيها، وجري نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.