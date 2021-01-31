محافظ سوهاج ينعى شهيد سيناء جابر عبد الفتاح

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى الشهيد مجند جابر عبد الفتاح محمد، ابن قرية بندار الرملية بمركز جرجا، والذي استشهد في مواجهات مع الإرهاب الغاشم بشمال سيناء.وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وأكد الفقي أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده في مواجهة الإرهاب الأسود، قائلا: "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، يسطرون كل لحظة تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا".